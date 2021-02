I 2018 var over 100 unge samlet i Allerød Musikskoles lokale til en dialog om at være ung i Allerød Kommune. Her foreslog de at etablere en ungecafe, skriver Holger Laursen i et debatindlæg. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Debat: Coronaen har frarøvet de 15 - 19 årige et helt år af deres ungdom

Debat Allerød - 15. februar 2021 kl. 11:34 Af Holger Laursen, Prins Valdemars Allé 4, 2.-10, 3450 Allerød, medlem af Allerød Radikale Venstre Kontakt redaktionen

I Allerød Kommune er der 2.000 15-19 årige. I over tre år har de forgæves ventet på, at deres ønske om en Ungecafé, drevet af de unge selv, realiseres. Når Coronaen slipper sit tag, er det tid at give de unge deres Allyouth Ungehus.

Byrådet vedtog med budgettet for 2017-20, at der skulle gennemføres en dialogproces omkring fremtidens klub- og ungemiljø i Allerød Kommune. Dialogprocessen startede i september 2017 og processens resultater blev fremlagt politisk i juni 2018. Resultaterne hviler på en omfattende og inddragende proces. I januar 2018 var over 100 unge samlet til et ungedialogmøde i Musikskolens lokaler, hvor de unge fremsatte tanker og idéer om, deres ønsker til at være ung i Allerød Kommune. Resultaterne af processen indeholder en række forslag, hvor etablering af en ungecafé som værested for unge, drevet af de unge selv, klart havde førsteprioritet blandt de unge. Det blev overladt til de deltagende kommunalt ansatte at formulere de unges ønsker.

All-Youth kaldte de unge deres forening, der skulle føre planerne ud i livet. Nu - efter mere end tre år - må man konstantere, alle de unge har tabt tålmodigheden og All-Youth er afgået ved døden.

Den foreløbige politiske behandling kan læses i referatet af byrådsmødet 6. oktober 2020, dagsordenens punkt 18: Ungedialog i Allerød. Her fortsættes, som intet var hændt, og All-Youth stadig er i live. Det mest interessante er et til punktet hørende bilag, hvor kommunens årlige udgifter til etablering og drift af en ungecafé anslås til 1.137.500 kr.

Der er i Lillerød bymidte flere ledige lejemål med et areal på 200 - 250 m2, velegnet til et ungehus, Jeg vil anslå, unghuset kan etableres for 200.000 kr. i anlæg og 440.000 kr. i årlig drift. Jeg vil ligeledes foreslå, ungehuset bliver oprettet i Ungdomsskolens regi, som i sin smidige lovgivning rummer de videste rammer.

Lad os give de unge den ramme for en indholdsrig ungdom, der kvalificerer dem til en selvstændig perspektivrig tilværelse med en aktiv deltagelse i samfundsudviklingen samtidig med, de kan deltage i socialt samvær med kammeraterne og de øvrige unge i kommunen!

På en række basale områder er de unge selvfølgelig, som unge altid har været, de vil gerne have en kæreste, de vil have en uddannelse og et arbejde, og de har behov for sjov, udfordringer, oprør og nytænkning.

De unge ønsker en platform for et godt liv. 'UngHus3450' bliver stedet for deres demokratiske udvikling. Her vil medbestemmelse, medindflydelse og medansvar være nøgleord. Det er vigtigt, at unge lærer sig demokratiets vilkår, de er fremtidens bærere af demokratiet.

Her får de indflydelse og medansvar på egen hverdag her og nu. Herigennem kan Allerøds unge sætte deres præg på fremtiden og påtage sig et medansvar for udviklingen.

At give de unge ansvaret for unghuset's drift og udvikling, vil give dem en meningsfuld tilværelse, hvor de oplever deres medbestemmelse og medansvar i konkret handling. Unghuset skal styrke unges forudsætninger for at deltage aktivt i demokratiets udvikling og skabe grundlaget for, at unge får reel medindflydelse og medansvar i anliggender, der vedrører dem!