Farremosen. Arkivfoto

DEBAT: Hvor er det konservative tilbud på stemmesedlen?

"Lad os få den rigtige faktiske virkelighed tilbage som grundlag for den politiske uenighed og debat/samtale i Allerød," skriver Joachim Faber-Rod

Debat Allerød - 16. december 2020 kl. 14:01 Af Joachim Faber-Rod, Møllemoseparken 89, Allerød Kontakt redaktionen

Der er mange ordentlige redelige konservative i Allerød - jeg betragter også mig selv som en sådan. Under normale omstændigheder vil jeg betegne mig som lettere splittet mellem Det Konservative Folkeparti, Venstre og Radikale Venstre, som jeg gennem tiden har kastet min stemme på.

Jeg er derfor ærgerlig over, at der ikke ser ud til være et konservativt tilbud på stemmesedlen i Allerød at stemme på ved KV21.

Jeg fulgte ikke lokalpolitik specielt tæt, hvis overhovedet, før jeg i forbindelse med omlægning og sammenlægning af skolerne havde lidt svært ved at forstå bevæggrundene for de beslutninger, der blev truffet. Siden har jeg fulgt lokalpolitik i Allerød lidt tættere.

Eksempelvis også Farremosesagen.

Løbet fra betydelig del af ansvaret Dem, der pt. optager plads på liste C i Allerød, er løbet fra deres betydelige del af ansvaret for, at erhvervsområde Farremosen er udlagt til at huse den tungeste klasse industri og har manipulerende vedholdende vildledt borgerne om hvilke aktionsmuligheder Allerød kommune har haft og har i forhold til at begrænse generne fra det asfaltværk, der nu lovligt er etableret, på en måde, så det efter min opfattelse intet har med konservative kerneværdier som ordentlighed, redelighed, ærlighed, anstændighed og ansvarlighed at gøre.

Hertil kommer, at de nu på grund af kynisk opportunistisk kalkulation har budt velkommen på liste C i Allerød til talsmand Thomas Frisch fra borgergruppen "Farremosens erhvervsområde - en GRØN kommune går i SORT".

En talsmand som efter dommen i Farremosesagen afsagt af 3 Dommere i Hillerød insinuerede, at der skulle have været urent trav og underlødige bevæggrunde for det resultat, som retten kom frem til:

"Vi er jo ikke glade for udfaldet af retssagen. Vi kan ikke sige, vi er overraskede over udfaldet,

"Derfor er både Erhvervsministeriet og Miljøministeriet faktisk også indblandet i denne her sag, og det drejer sig jo også om, om man kan stole på en lokalplan og Fingerplan, og vi er jo oppe imod et embedsværk, som er andet end bare Allerød," siger han.

Han mener, det er tydeligt, at dommeren i sagen ikke er ekspert i hverken forvaltningsret eller planlovgivning.

"Med al respekt for Retten i Hillerød, så er det tydeligt, at sagen ikke er blevet afgjort af eksperter i forvaltningslov. Jeg synes, dommen bærer præg af, at dommerne har set på sagen ud fra et lægmands synspunkt, og det bærer præg af, at der ikke har været planlovsekspertise inde over," siger Thomas Frisch..", jf. Artikel: "Borgere ærgrer sig over Farremosen-dom" 17. januar 2020 på SN.dk.

Ikke nok til at anke Bevares dog ikke nok til at anke dommen. Men der var heller aldrig juridisk tvivl om, hvilket udfald retssagen ville få (og havde kommunen tabt, havde den været forpligtet til at vedtage en gyldig lokalplan, der etablerer planregulering som forudsat i fingerplanen - så formålet med at forhindre et asfaltværk ville aldrig kunne være opnået med sagsanlæg), så det var meget godt, det stoppede der.

Hertil kommer, at repræsentanter fra dem, der pt. optager plads på liste C vedholdende puster til ilden og vreden hos de frustrerede borgere, som er mest aktive og vrede over, at Farremosen nu huser den tungeste industri efter krav om udlægning af erstatningsområde i Allerød.

En situation opstået ud af det faktum, at Allerød var nødt til at finde et erstatningsområde til den tungeste industri, som Allerød efter fingerplanen er forpligtet til at bidrage med som Allerøds bidrag til den statslige regionsplanlægning heraf.

I stedet for - til trods for gentagne opfordringer hertil - loyalt at slutte op om de lokalpolitikere i Allerød, der upopulært, men ordentligt, anstændigt, ærligt og redeligt vedholdende forklarer, hvad Allerød Kommunes muligheder (eller snarere mangel på samme) faktuelt er i Farremosesagen, så vedligeholder dem der pt. optager plads på liste C i Allerød den falske og forkerte virkelighedsopfattelse, de har plantet i de mange frustrerede borgere, om dels at Allerød ikke overfor Staten var forpligtet til at finde et erstatningsområde for Widex grunden for at opfylde Allerøds bidrag til udlægning af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der i den regionale planlægning nu også omfatter klasse 6-7 virksomhed og dermed asfaltværket, dels at Allerød har mulighed for at forbyde asfaltværket og lægge forhindringer i vejen for asfaltværkets virksomhed i videre omfang end lovgivningen i øvrigt tillader.

Og her kommer lige en spoiler alert: Selv hvis 21 repræsentanter fra borgergruppen fik plads i byrådet, ville de ikke kunne beslutte at lukke asfaltværk eller lægge yderligere begrænsninger i asfaltværkets erhvervsudfoldelse end det nuværende byråd kan og stenhårdt arbejder for.

Dette - den manglende respekt for vores retsstat og at så tvivl om vores domstoles faglighed, uafhængighed og upartiskhed samt bevidste manipulation af sandheden om, hvad Allerød kan og ikke kan i Farremosesagen - minder bekymrende meget om den stadigt fremvoksende politiske kultur, vi ser Trump udvikle i USA, hvor mange millioner af amerikanerne tror på den alternative falske virkelighed Trump spreder budskab om på Twitter (f.eks. om at valget blev stjålet fra ham og ved at undergrave tilliden til The Supreme Court), og hvor han ellers kan slippe afsted med det.

Noget mere antikonservativt efter danske forhold, har jeg svært ved at forestille mig.

At de, der pt. optager plads på liste C i Allerød, så også stemmer for skattestigninger, og siger de er for det modsatte, understøtter blot yderligere, at man ikke aner, hvor man har dem, der pt. optager plads på liste C.

Det er i hvert fald ikke på sædvanlige konservative positioner eller med klassiske konservative værdier.

Alt andet end koncervativ Den aktuelle Liste C i Allerød har ved sine handlinger vist, at den er alt andet end konservativ.

Og for at undgå flere katastrofale beslutninger, som eksempelvis dem der førte til, at vi nu desværre alt for nær institutioner, skole og boligbebyggelse har tung industri i Farremosen, som Allerød kommune har meget begrænsede muligheder for at begrænse generne fra, så håber jeg, at stemmeandelen til dem der pt. optager plads på liste C på stemmesedlen i Allerød fortsætter sin negative tendens fra sidste valg og meget gerne med endnu mere nedgang ved KV21.

Den konstante leflen for den laveste fællesnævner og den i øjeblikket opportune folkeopinion fra dem der pt. optager plads på liste C i Allerød er årsag til mange benspænd, som fortsat forpester det lokalpolitiske klima i Allerød, og det umuliggør ansvarlig og fornuftig langsigtet planlægning og gøder jorden for, at endnu flere Allerød borgere uforvarende får vendt op og ned på deres hverdag af uigennemtænkte beslutninger.

Et endeligt farvel Et endeligt farvel til den gruppering, der pt. optager plads på Liste C i Allerød, er efter min opfattelse nødvendig og eneste mulighed for og håb om at bane vejen for et konservativt alternativ igen på stemmesedlen i Allerød, idet et konsekvent fravalg af dem der pt. optager plads på liste C i Allerød ved KV21 forhåbentlig kan bane vejen for nye og andre kandidater ved KV25 med en ægte konservativ indstilling til tingene og et egentligt konstruktivt konservativt bidrag til udviklingen af Allerød kommune i fremtiden.

Lad os få den rigtige faktiske virkelighed tilbage som grundlag for den politiske uenighed og debat/samtale.