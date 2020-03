'Kunne vi sende en hilsen ud til hinanden om, at vi også i disse tider holder og giver kontakten med hinanden?,' spørger Bente Kirketerp. Temafoto

DEBAT: Vi får jo ikke corona af at hilse

Når jeg går min daglige tur rundt i Allerød, møder jeg en del mennesker og ser er mønster, der efterhånden undrer mig lidt.

Når jeg møder folk over ca. 50 år, så smiler/og eller hilser størstedelen af dem, hvorimod hvis de er under 50 (og især hvis de har børn med) ikke engang giver øjenkontakt.

Kunne vi sende en hilsen ud til hinanden om, at vi også i disse tider holder og giver kontakten med hinanden, vi får jo ikke corona af at hilse eller se hinanden dybt i øjnene, tværtimod giver det det enkelte menneske noget godt at tage med hjem efter gåturen?

Smil og håber I alle kommer godt igennem corona-krisen!