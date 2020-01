DEBAT: Prøv virkeligheden af, inden du vælger uddannelse

Snart skal eleverne i folkeskolen i gang med at vælge ungdomsuddannelse og dermed også, hvilken fremtid de går i møde. Det er både en stor og en svær beslutning. Her er erhvervspraktik en unik mulighed, der giver de unge chancen for at vælge ungdomsuddannelse på baggrund af viden frem for fordomme. Jeg håber, at de unge vil gøre brug af den muligheden, og hvis ikke at forældrene så vil prikke til dem.

I januar åbner fx Skou Gruppen, Tømrermester Flemming Hansen og Carl Nielsen & Søn døren for elever i 7. klasse, der gennem projektet Unge i Praksis får muligheden for at komme i praktik og få et indblik i, hvad en fremtid i bygge- og anlægsbranchen kan byde på. Alle andre folkeskoleelever i Nordsjælland kan også komme i erhvervspraktik, hvis de kontakter en eller flere lokale virksomheder. Der er mange, der gerne vil vise deres fag og virksomhed frem. Også forældre og folkeskolelærere bør gøre en stor indsats for at hjælpe de unge med at få et indblik i de mange fremtidsmuligheder, der findes, når de står overfor at skulle vælge gymnasiet, erhvervsskolen eller noget helt tredje.

God vind til alle unge, der står overfor at skulle vælge ungdomsuddannelse. Jeg håber, at vi kommer til at se mange af jer i byggeriet.