Debat: Vi skal samme vej

Vi bor i et hjørne af regionen som aldrig har fået valgt sin egen kandidat uanset partifarve til at sidde i regionsrådet. Det vil jeg gerne ændre på. Vores kreds hedder Taastrup kredsen og den dækker Albertslund og Høje Taastrup kommuner. Jeg er opstillet for Socialdemokraterne i Taastrup kredsen og jeg har brug for din stemme.

Mener du også, at vi skal have gratis tandpleje for alle? Mener du også, at vi skal have flere praktiserende læger på Vestegnen? Mener du også, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse? Mener du også, at vi skal styrke den kollektive trafik? Mener du også, at vi skal gøre noget ved støjen omkring vores boliger nu? Mener du også, at vi kan og skal gøre noget ved den voksende ensomhed? Så skal du helt sikkert stemme på mig.