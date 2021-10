Foto: Privatfoto

DEBAT: Vild natur med Vilje - mindre græs og flere blomster

Debat Albertslund Posten - 21. oktober 2021 kl. 09:00 Af Marianne Burchall, Socialdemokratiet Kontakt redaktionen

Jeg er vild med den grønne dagsorden i Albertslund. Dette er en af mine mærkesager. Vi har ca. 60% grønne arealer med masser af træer, blomster- og græsarealer og flotte krukker rundt i byen. Samtidig har vi besluttet en ambitiøs klimaplan, der arbejder frem mod en klimaneutral by senest i 2050.

Jeg er glad for, at vi som by er tilmeldt konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Et af formålene er, at vi skal hjælpe vores natur med at fremme biodiversiteten, så der kommer endnu flere bl.a. sommerfugle og bier til gavn for både klima, miljø og natur.

Vi har allerede sat fokus på flere områder, hvor vi har skabt grundlaget for mere vild natur med vilje fx. Hyldagerbakker, der bliver Danmarks største støjdæmpende areal samtidig med, at vi skaber et nyt område, hvor man kan nyde den vilde natur med vilje.

Jeg ser, at vi i Albertslund slår mindre græs langs vejene med vilje af to årsager - for at spare på økonomien og fremme biodiversiteten. Helt ærligt - kønt er det ikke. Jeg hører ofte, at man tydeligt kan se, at man er kommet til Albertslund. Er det det førstehåndsindtryk vi ønsker at give for vores by?

Nej, tværtimod synes jeg, at vi i stedet for at lade græsset gro langs vores veje skal de omdannes til blomsterarealer i stedet. Derfor synes jeg, at vi bør plante stauder eller så blomsterfrø på arealerne langs vores veje. Dette kan både fremme, at der kommer flere sommerfugle og bier til samtidig med, at det ser flot og vedligeholdt ud.

Altså skaber en vild natur med vilje.

Jeg kan varmt anbefale at følge Facebook gruppen #DKVild i Albertslund og læs mere på dkvild.dk/kommune/kommunedysten/