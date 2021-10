Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Vi har alle ret til et godt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Vi har alle ret til et godt liv

Debat Albertslund Posten - 22. oktober 2021 kl. 07:04 Af Kandidat til regionsrådet Claus Heje (S) og formand for Albertslund social og sundhedsudvalg Paw Østergaard Jensen (S) Kontakt redaktionen

De kan ske for os alle: pludseligt splintres alting, når man allermindst venter det. Ægteskabet går i stykker, man bliver fyret, man kommer ud for en ulykke. Der var en plan, og så er man ikke selv herre over situationen. En social nedtur er ofte uforskyldt og desværre går faldet til bunden hurtigt. Den ene dag er man i gode og trygge rammer, den næste dag oplever man at sidde i grøftekanten på bunden af samfundet. Fortællingen kan være en helt anden, men resultatet er det samme, man er på bunden af samfundet. Det kan ske for os alle, og det er en fælles opgave at løfte alle op igen, fordi et samfund skal måles på hvordan vi passer på de svageste og hvor langt der er til bunden.

Udsatte ænses ikke af mange af os i hverdagen. Men de er der, og de har brug for vores hjælp og anerkendelse. Der kan være mange grunde til, at man får brug for opmærksomhed. Der er længere ned til bunden af vores samfund end der burde være. Der er længere ned til bunden af vores samfund end mange er villige til at indrømme, fordi de mest udsattes liv er så langt væk fra de flestes liv. Det koster så lidt og betyder så meget hvis vi hjælper gadens folk. Det er vores fælles ansvar og aldrig den enkeltes eget ansvar uden hjælp.

Mange sociale problemer kender ikke kommunegrænser, og derfor skal såvel Albertslund kommune som Region Hovedstaden spille en større rolle i socialpolitikken. Det er et fælleskommunalt ansvar. Velfærd er for alle, både de stærke og de svagere borgere. Social baggrund eller fysiske og psykiske udfordringer må ikke være den enkeltes egen skyld. Når vi alle bliver mødt med respekt og på egne præmisser i skrift, tale og det fysiske møde, er vi allerede på vej mod et værdigt liv for os alle. I samarbejde med kommunerne skal regionen føre en aktivistiske socialpolitik, hvor vi hjælper alle dem, som har det svært i livet. Det handler om værdighed for den enkelte og det handler om vores alles velfærd.