DEBAT: Tid til systemskifte

Debat Albertslund Posten - 21. september 2021 kl. 08:23 Af Poul Juul, Hasselhaven 111, 2600 Glostrup Kontakt redaktionen

Nu nærmer det næste kommunalvalg sig med hastige skridt, og i den anledning er det tid til at slå et kraftigt slag for et systemskifte i Albertslund kommune efter mange mange år med Socialdemokratiet.

Der trænges i den grad til nye øjne og ideer og et opgør med socialdemokratisk rigidt styre i vores kommune. Vi trænger efter min mening til at få et borgerligt flertal så fremtidens Albertslund bliver et mere nuanceret sted at leve.Der trænges som aldrig før til et opgør med tidligere praksis og politik på områder indenfor ungeområdet i psykiatri og hjælp til udsatte unge og børn.

Der bygges som aldrig før i vores kommune og planerne er mange, men hvem har man tænkt sig skal bo i de alt for dyre boliger - specielt lejeboliger - som man er ved at opføre mange steder. Det er åbenbart også et mål for den nuværende ledelse i kommunen, at er man over 60 år og skal begynde sit seniorliv, ja så kan man jo naturligvis godt klare sig med langt under 90 m2 i sin seniorbolig også hvis man kommer fra et hus eller større ejerbolig. Man går ud fra at alle seniorer gerne vil spendere hele sin opsparing og pension på at betale en himmelhøj husleje i de nye lejeboliger - en hovedrystende udvikling i vores dejlige kommune.

Så - lad os gå til stemmeurnerne med det klare formål at få et skifte i Albertslund - lad os få en ny borgerlig borgmester som har klare visioner for fremtiden, og som tør at tage livtag med de problemer der uvægerligt vil dukke op fremover. Et rigtigt godt bud er de konservatives Lars Gravgaard Hansen SÅ STEM NU RIGTIGT til kommunalvalget for en bedre fremtid i Albertslund.