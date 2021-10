Der er mange gamle træer på fængselsgrunden.

DEBAT: Tak for jeres forsvar af byens træerne

Debat Albertslund Posten - 12. oktober 2021 kl. 17:29 Af Vivi Nør Jacobsen, spidskandidat for SF til kommunalvalget Kontakt redaktionen

Er du også bekymret for byens smukke gamle træer?

Stor tak til Tove Jensen og Vridsløselille fængsels venner for at udtrykke en bekymring og et forsvar for vores smukke, gamle træer i Albertslund.

Jeg giver jer helt ret. Derfor glæder jeg mig over, at SF fik en træpolitik med i aftalen om budget for 2021. Udover at afsætte et beløb, blev det skrevet ned, at man bliver holdt ansvarlig, hvis man skader træer i Albertslund. I teksten står konkret: "Der er især brug for opmærksomhed på bevaringsværdige træer, som står på byggepladser".

Hvor er jeg glad for, at vi fik skrevet den aftale i tide. Bliver jeg selv valgt til Kommunalbestyrelsen 16. november, vil jeg sikre at aftalen bliver holdt og håndhævet. Forarbejdet er gjort for i budgetaftalen står at det med i fremtidige byggetilladelser, at "man skal beskytte bevaringsværdige træer (jf. lokalplan) på en given byggegrund".

Jeg har været aktiv i Bevar Vestskoven og der er ikke bygget etageboliger i Vestskoven. Så selv om det ikke var et kønt forløb, da vi sammen med DN Albertslund fik erklæret fredsskov, som så blev omstødt efter at Albertslund kommune ankede sagen, så konstaterer jeg, at der ikke er bygget boliger på grunden - og at træerne fortsat pryder området.

Det viser, for mig, at det nytter at kæmpe for naturen og træerne i vores by, så tak for jeres engagement i Vridsløselille fængsels venner. Træer er ikke bare til pynt. De er del af vores naturområder, biodiversitet og de påvirker vores miljø og klima positivt - og så fortæller de om vores bys historie.