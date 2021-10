DEBAT: Sæt tid af til faglig og personlig udvikling

Jeg er enig i dette, men bekymret for, at debatten kommer til, at dræne personalet i daginstitutionerne for energi. Fordi når tempoet er højt i daginstitutioner som mange påpeger, så er det vigtig, at de voksne møder barnet med et roligt nervesystem, som støtte til barnets umodne nervesystem.