Ina Strøjer-Schmidt. Arkivfoto

DEBAT: Nogle af Albertslunds svageste borgere mangler corona-hjælp

Debat Albertslund Posten - 13. april 2020 kl. 07:27 Af Ina Strøjer-Schmidt, mf for SF i Købehhavns omegnskommuner Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste uger er der blevet lavet aftaler om hjælpepakker for omkring 300 milliarder kroner hovedsageligt for at holde hånden under det danske erhvervsliv.

Og bl.a. herved viser coronakrisen, at vi i Danmark har valgt en rigtig god måde at organisere vores samfund på, hvor alle der kan bidrager, men at vi modsat også kan få hjælp, hvis vi selv får brug for det. Selvom vi har hjulpet mange, så mangler vi stadig at hjælpe borgere berørt af 225-timersreglen.

Disse borgere er nogle af dem med færrest penge at gøre godt med. 225-timersreglen betyder, at borgere som har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i et år i løbet af de sidste tre år, skal have arbejdet mindst 225 timer inden for det seneste år for ikke at blive sat ned i deres ydelse. Dette kan for nogen lyde som et mindre krav, men her må man huske på, at vi har borgere, som arbejdsgivere ikke vil ansætte.

Ifølge tal fra efteråret 2018 var omkring 168 borgere i Albertslund Kommune berørt af 225-timersreglen. I øjeblikket ansættes folk ikke, men fyres og det kan derfor være tæt på umuligt at få et job, der gør det muligt at leve op til arbejdskravet.

Derfor presser vi i SF på for, at arbejdskravet kan sættes i bero. Når vi, med rette, opretter hjælpepakker til milliarder, kan der selvfølgelig også findes penge til denne relativ lille udgift, der hjælper de økonomisk dårligst stillede.