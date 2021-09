Arkivfoto

DEBAT: Nej til forslaget om lokal ligeløn

Albertslund Posten - 22. september 2021 kl. 15:08 Af Tina Graugaard, Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Albertslund

Enhedslisten kaster sig ind i kampen for ligeløn i Albertslund, med et forslag om at oprette en årlig pulje på f.eks. 5 mio. kr. som særligt tillæg til ansatte i kvindefag, i Albertslund.

Lad mig slå fast med det samme: Det bliver ikke med konservative stemmer, at det forlag kommer igennem!

Vi arbejder for at borgernes penge, bruges på velfærd til borgerne. Ikke til lønpuljer til særligt udvalgte grupper, af offentligt ansatte i kommunen. Det er et usolidarisk forslag, hvor beslutninger mellem arbejdsmarkedets parter ignoreres. Ja, man dristes næsten til at mene, at det er et forsøg på at indhente stemmer til det kommende kommunalvalg.

I det Konservative Folkeparti er vi helt klare i mælet. Lønforhandlingerne er forhandlet på plads af arbejdsmarkedets parter, hvilket vi, modsat Enhedslisten, respekterer. Derfor mener vi heller ikke, at vi i Albertslund skal fordele 5 mio. kroner af skatteborgernes penge til særligt udvalgte grupper af ansatte i Albertslund kommune.

Nok foreslår Enhedslisten, at de 5 mio. kroner kan finansieres ved at reducere brugen af konsulenter i kommunen. Men lad os nu være ærlige. Vi taler ca. 3-5 årsværk af konsulentstillinger. Konsulenter som til daglig måske arbejder med byplanlægning, socialjura, demens, økonomi eller miljø/natur/klima. Medarbejdere hvis arbejdsopgaver blandt andet bidrager til en mere effektiv og strategisk løsning af kernevelfærdsopgaverne i kommunen og som i sidste ende er til gavn for borgerne.

Når vi konservative taler om at være garanter for en ansvarlig økonomisk politik, så er det fordi vi ved, at der ikke er frit valg på alle hylder, og vi hverken kan eller vil tilgodese særligt udvalgte grupper af ansatte, for at nogle andre i fællesskabet skal undvære. I sidste ende er det altså skatteborgernes penge, Enhedslisten ønsker at bruge.

Hvem skal undvære eller opleve forringelser på den nære velfærd, for at nogle få kan få?