DEBAT: Klimaet kan ikke vente, heller ikke i Albertslund

Debat Albertslund Posten - 12. oktober 2021 kl. 17:20 Af Helge Bo Jensen, medlem af kommunalbestyrelsen, Enhedslisten Kontakt redaktionen

Den seneste rapport fra FNs klimapanel understreger i den grad behovet for handling. Hvis man nu skulle have overset de mange voldsomme og besynderlige varmerekorder og andre vejrfænomener.

Eksperterne når frem til, at der efter 1. januar 2020 kun må udledes i alt 500 Gt i atmosfæren i hele verden hvis man skal have en chance for at holde den gennemsnitlige temperaturstigning under de 1,5 grader, som man blev enige om i den såkaldte Parisaftale.

Det er et meget stort tal, men da Danmarks befolkning kun udgør 0,08% af hele verdens befolkning, så svarer det til 400 millioner tons som grænse for hvad Danmark må udlede - i alle årene fremover.

I øjeblikket udleder vi knap 50 millioner tons om året. Det betyder, at der til januar kun er 300 millioner tons tilbage vi kan udlede - i alle årene frem til det lykkes at stoppe udledningen helt.

Det siger sig selv, at den vedtagne - men langtfra gennemførte - 70% reduktion fra 1990 til ca. 23 mio. tons om året i 2030 er helt utilstrækkelig, hvis vi ikke snart får fingeren ud.

Som et af verdens rigeste lande er det afgørende, at vi viser, at det kan lade sig gøre. Albertslund er ganske vist ikke en af de rigeste kommuner - men vi har også et ansvar for, at indsatsen flytter sig fra de fine ord og grønne hensigtserklæringer til faktisk handling.

Vores fjernvarme baserer sig på afbrænding af træ og biomasse, der også udleder CO2. Det er et sted at starte. Vi bør presse helt anderledes på for geotermi og vedvarende energi i vores fjernvarme. Vi skal - uanset en besynderlig lovgivning - i gang med at sætte solceller op på tagene. Og CO2-udledningen ved de voldsomme byudviklingsprojekter bør regnes med - og begrænses. Fx ved brug af træ og genbrug af bygninger og byggematerialer.