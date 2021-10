Bedsteforældrenes Klimaaktion ved Grøn Dag

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Fem centrale klimaspørgsmål til kommunalvalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Fem centrale klimaspørgsmål til kommunalvalget

Debat Albertslund Posten - 13. oktober 2021 kl. 17:35 Af Bedsteforældrenes Klimaaktion. Alex Larsen, Morelgården 4 Kontakt redaktionen

Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader. Grænsen hvor der ikke er nogen vej tilbage.

Derfor er det nu, at der skal handles. Kommunerne har mulighed for at gøre en markant indsat for at begrænse den globale opvarmning. Den næste valgperiode vil være kommunernes sidste chance for at bidrage til at opfylde Parisaftalen og holde jordens gennemsnitstemperatur under 1,5 grader og dermed forebygge de værste klimakatastrofer. Inden vi går til stemmeurnerne, vil vi gerne have svar på, om du vil arbejde for reel handling på klimaområdet i Albertslund?

Det eneste der mangler, er ansvarlige og grønne politikere

Vi stiller derfor her 5 centrale klimaspørgsmål til alle lokale spidskandidater i Albertslund. Vi efterspørger ikke længere redegørelser for jeres politik på området, men konkrete svar på de konkrete spørgsmål. Spørgsmålene besvares simpelthen med tilslutning til en af svarmulighederne på det enkelte spørgsmål. på flere er det blot et ja eller nej. Når vi har fået jeres svar, vil vi arrangere et vælgermøde, hvor I vil få lejlighed til at uddybe svarene. Vi vil offentliggøre svarene som en inspiration til at sætte sit kryds mest klimavenligt.

1: Biomasse i varmeforsyningen En stor del af vores udledning af klimagasser kommer imidlertid fra biomasse, som ikke er reelt CO2 neutral. Klimaplanen 2020 for Albertslund har ikke noget mål for, hvornår biomasse skal være udfaset - kun, at den i 2035 udgør en mindre del. Vil du arbejde for, at biobrændsel udfases senest: 2025, 2030 eller2035?

2: Kommunal CO2 pris Et effektivt værktøj for kommunen er en intern pris på CO2-forurening. Det er det absolut billigste og omkostningseffektive værktøj, som også kan levere markante CO2-reduktioner. Derfor er det et nødvendigt skridt, hvis man som byrådspolitiker vil bremse klimaforandringerne. Vil du arbejde for, at Albertslund allerede i første år af valgperioden indfører en intern CO2 pris på 850 kr. per ton klimagasser, som skal efterleves ved kommunale indkøb og anlæg? Ja eller nej?

3: Bæredygtigt byggeri Traditionelt byggeri med beton er klima- og miljøsvineri af værste karat.

I den politiske aftale om bæredygtigt byggeri indgået mellem S og V, DF, SF, R, Ø, K og Alternativet marts 2021 fremgår, at man fra 2023 vil stille krav i bygningsreglementet om grænseværdier for et byggeris udledning i hele dets levetid. Her vil bygningsreglementet stille krav om en grænseværdi på 12 kg klimagasser per m2/år for større bygninger. Den frivillige bæredygtigheds klasse anbefaler for samme år en værdi på 8 kg alt nybyggeri. Det fremgår af aftalen, at kravene skal skærpes i de efterfølgende år. Vil du stille krav om bæredygtighed i form af krav om grænser for udledning af klimagasser for byggeriet i hele dets levetid, når kommunale grunde skal i udbud eller på anden måde sælges? Ja eller nej?

3A: Grænser for udledning fra byggeriet? Det ER muligt at bygge bæredygtigt - også uden det bliver urimeligt dyrere. Og kommunen har mulighed for at få de forskellige bygherrer til at bruge andre materialer. Hvis du vil stille krav ved udbud, hvor mange kg klimagasser per m2/år vil I så kræve af byggeriet allerede fra næste udbud/salg? 12 kg, 8 kg eller 6,75 kg?

4: Transport En væsentlig faktor for hvor megen udledning, der kommer fra biler, er hastigheden! Udover mindre Co2, giver en lavere hastighed også mindre støj og for dieselbiler, mindre partikelforurening. Vil du arbejde for at få nedsat hastigheden til max 40 km/t på alle lokale veje og 50 km/t på Roskildevej? Ja eller nej?

5: Kommunale ejendomme Et område, hvor der også er store klimagevinster at hente, er energiforbruget i de kommunale bygninger. Her har Albertslund et klart forbedringspotentiale. Mange kommunale institutioner ville få en rød anmærkning i ft. bygningsstyrelsens vejledning - fx ville det gælde 17 ud af 22 dagtilbud. I klimaplanen er angivet et mål for 2025 om en forbedring på 15% reduktion i el- og varmeforbruget i ft. 2015, hvoraf de 9% allerede var nået i 2018. Der er brug for et mere ambitiøst mål her. Vil du arbejde for, at målet for 2025 forøges til 20% Ja eller nej?