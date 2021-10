DEBAT: Fængselsgrunden - Albertslunds største boligområde?

Indtil for godt et år siden var 755 boliger på Fængselsgrunden det tal, der fremgik af bebyggelsesplanerne og befolkningsprognosen. Men pludselig begyndte det at ændre sig. I befolkningsprognosen for dette års budget, fra april i år, er antallet vokset til 1200 boliger. Nogenlunde samtidig kan man læse i et referat fra et møde, at borgmesteren orienterer boligselskabernes ledelser om, at der forventes 1400-1600 boliger på Fængselsgrunden. Senest er der nævnt et tal på 1700 boliger og op til 7-8 etager. Det er mere end dobbelt så stort som Hedemarken. Det betyder op mod 3000-4000 nye borgere alene på dette lille område. Gæt selv hvor meget der bliver tilbage af de pragtfulde grønne områder - eller af den historiske fængselsbygning. For slet ikke at tale om en voldsom ekstra trafik og parkeringshuse til mindst 1000 nye biler.