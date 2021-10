DEBAT: Enig! Der skal strøm til flere biler

Vi vil den grønne omstilling. Vi vil gerne finde genveje til at den lykkes. Derfor er svaret til Jan Wiegell, som spørger i AP, om SF vil være med til give midlertidige dispensationer til kabeltrækning over fortov for mellem bolig og el-bil: ja. Målet må være, at bilerne skal oplades tæt på vores hjem.

Heldigvis er der flere initiativer i gang, for at få tilstrækkeligt med standere op rundt om i byen. Flere private grundejerforeninger arbejder på at få standere og boligorganisationen BO-VEST rører også på sig med 2 ladere pr. boligområde. Gode initiativer, men de batter nok ikke helt nok, så i SF vil vi gerne skrue lidt op processen - blandt andet ved at give nødvendige dispensationer. Et mål om en god fordeling af ladestandere i byen, så flest mulige er dækket ind er vejen frem. Et mål kan være at hvert boligområde har ladestandere til hvad der svarer til hver anden bolig og at der max er 400 meter til den nærmeste, gerne inden udgangen af 2023. Det tror vi vil kunne skabe et afgørende ryk væk fra fossile drivmidler. Stadionparken går all in og klargør for ladestandere ved samtlige deres godt 100 parkeringspladser. Indtil vi har nok ladestandere på plads med de initiativer, som boligforeninger, ejerforeninger og virksomheder gør, skal kommunalbestyrelsen give de nødvendige midlertidige dispensationer, hvis det står til os.