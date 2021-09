DEBAT: Drop valgplakater og brochurer

I Liberal Alliance Albertslund mener vi klimaet er vigtigst, ulemperne ved forureningen fra valgmaterialer bør have større prioritet og derfor stoppes, det vigtigere end midlertidig politisk synlighed til et valg.

Et par partier i Albertslund har luftet tankerne om at droppe valgplakater og brochurer, men ingen partier har endnu turde gå foran, da det vil betyde mindre opmærksomhed for et parti, og dermed muligheden for at miste stemmer ved valget.