Regeringen opfører sig som kongen under oplyst enevælde

Debat - 02. november 2020 kl. 07:37
Af Pia Kjærsgaard, MF (DF)

Af Pia Kjærsgaard, MF (DF) Antallet af coronasmittede har været alarmerende højt de seneste dage og uger, men måske tør vi nu håbe, at antallet af dagligt smittede går ned. Mon ikke vi alle kan være enige om, at vi skal passe på hinanden? At vi skal spritte hænder, holde afstand og bære mundbind? Det er jeg ret sikker på. Andre lande er hårdere ramt end Danmark. Tag nu bare Frankrig og Tyskland, hvor regeringerne har indført særdeles strenge krav under indtryk af et stigende antal sygehusindlæggelser.

Netop frygten for et kollaps i sundhedsvæsenet var da også årsagen til, at alle partier mere eller mindre slog ring om statsminister Mette Frederiksen (S), da Danmark blev lukket ned i foråret. Det store antal indlagte udeblev. Om det skyldtes restriktionernes strenghed, findes der næppe noget entydigt svar på. Det kunne jo også bare være, at danskerne rent faktisk lyttede og passede på. Vi ved det ikke med sikkerhed. Men efterhånden er der grund til at frygte, at færre og færre danskere lytter, hvis restriktionerne ikke længere giver mening.

En af syv siger nej

I en undersøgelse svarede en ud af syv for nylig, at man ikke ville følge reglerne for smitteforebyggelse. Tænk, hvis der heriblandt findes en såkaldt superspreder. Så kan de seks øvrige passe nok så godt på. Så er det nemlig lige meget. Det er skam hyggeligt, at Philip Faber og den rare tv-doktor er tilbage på tv, men ikke sikkert, at det rækker. Problemet er, at regeringen er blevet alt for egenrådig - muligvis fordi den stadig er beruset af magtfornemmelserne fra foråret. Men rusen burde for længst være afløst af tømmermænd.

Regeringen opfører sig som kongen under oplyst enevælde. Som om den bakkes op af et overvældende flertal i befolkningen, men vi har altså stadig et demokrati her i landet, og vi har en række partier i Folketinget, som ikke er en del af regeringen, og som har krav på at blive taget seriøst. Javel, partierne blev oplyst om skærpelserne i forrige uge inden statsministerens pressemøde. Men var nogen mulighed for at gøre indsigelser? Var der en debat?

Nej, partierne blev blot informeret om de forestående tiltag såsom indskrænkningen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 og de ændrede regler for alt fra brug af mundbind til salg af alkohol efter kl. 22. Disse dystre budskaber til befolkningen kom så samtidig med tabet af en times dagslys sidst på dagen i søndags og udsigten til i hvert fald fire måneders vintermørke, inden det begynder at lysne igen. Ikke sært at psykologer begynder at advare om corona-træthed, stress og udbrændthed.

For slet ikke at tale om de brancher, der nu atter rammes med en kølle af restriktionerne. Restauranter og barer, der må lukke kl 22 og mange andre ting. Nogle steder er medarbejdere blevet stillet over for det ubehagelige valg, at de enten må arbejde uden løn eller blive fyret. Hvordan skal de lige hjælpe på juleglæden? Bedre bliver det ikke af, at julefrokoster bliver aflyst på stribe, og at mange restauranter, hoteller og barer dermed får en ekstra mavepuster.

Giver det mening?

Giver alle restriktioner mening? Hvis man nu sidder til en god middag i godt selskab på en restaurant, gør det vel ingen smittemæssig forskel, om man går hjem før eller efter kl. 22? Jeg forstår, at diskoteker og barer er uheldige. Men en restaurant? Og hvis der f.eks. ikke lukkes flere gæster ind efter et bestemt tidspunkt? Restauranterne lever af salget af våde varer. Giv dem dog en chance. Og hvad blev der i øvrigt af den undersøgelse om mundbind? Hvorfor måtte vi ikke kende svaret.

Corona er ikke til at spøge med. Det ved vi. Sygdommen får et alvorligt forløb for mange og desværre i visse tilfælde med døden som udgang. Men regeringen burde ikke afspille grammofonpladen fra foråret igen. Vi vidste alle, at der ville komme en anden bølge. Hvorfor inviterede regeringen ikke os andre i tide?