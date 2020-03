Se billedserie - Jeg tager hatten af for direktør Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen, der indrømmer sine fejl. Alle ansvarlige gør det bedste, de kan, skriver Hanne Mejlhede. Foto: Ida Marie Odgaard/Scanpix Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Mere samlet end nogensinde - selv om vi er spredt

Debat - 31. marts 2020

Af Hanne Mejlhede Sognepræst, Holbæk

Sommeren nærmer sig, urene er stillet frem, havemøblerne måske også. Det har været solrigt i dagevis, og der er så megen trængsel på Fjordstien, at græsplænen bliver taget i brug for at undgå at komme for tæt på hinanden. Jeg ser familier, der er ude at cykle, nogen på meget små cykler, andre fisker, nogen sopper ved stranden, og ved den gamle iskiosk, som nu hedder Kabyssen, men stadig sælger is, sad der to veninder på stole op mod den sorte mur og solede sig.

Jo, man kan sagtens mødes bare under andre former, og de to veninder havde da også behørig afstand imellem sig. Men én ting er corona-smitte, en anden er smittende glæde. Det er som om, at Danmark er samlet mere end nogen sinde - skønt vi aldrig har været så spredt. Den gode vilje smitter, de venlige blikke smitter, og det at gå en stor bue uden om andre forhindrer ikke, at man kan smile og hilse. Vi er i samme båd, og solidariteten med forretningslivet, som lider økonomisk over krisen, den er der. Aldrig har jeg spist så meget takeawaymad.

Aldrig før har jeg siddet i min stue og sunget med på fællessang for fuld hals. Der er mange ting, man gerne må i disse dage. Jeg mødte en kvinde, der var ved at lukke sin butik ned, og jeg spurgte: »Kan du klare det«? Jeg havde forventet, at hun ville beklage sig lidt, men hun svarede: »Ja, for det skal jeg.« Og så skrev hun det sødeste brev og satte det på sin dør. Hun takkede sine trofaste kunder for at støtte hende, og hun glædede sig til at vende tilbage igen.

Alligevel vil tvivlen være der: Gør vi det rigtige? Får det større konsekvenser for økonomien, end vi kan klare? Skulle vi have valgt en anden strategi fra begyndelsen? Og her kommer solidariteten på prøve: Det er let nok at være bagklog, det er let nok at bebrejde regeringen, at stramningerne er blevet yderligere forlænget. Og når det hele har fået en ende, og alle slikker sårene, så er det også let at dele bebrejdelser ud til højre og venstre.

Hatten af for Brostrøm

Tænk, hvis Sverige klarer sig, på trods af at de ikke har været hurtigt ude med restriktioner? Kunne vi så også have undgået det hele? Her er det, at direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, siger lige det, der er så befriende at lytte til: »Vi har begået fejl, jeg tager gerne ansvar for dem, og i bagklogskabens lys ville jeg gerne have handlet anderledes«.

Jeg tager hatten af for en direktør, der indrømmer sine fejl. Alle ansvarlige gør det bedste, de kan. Og jeg er stolt af vores statsminister, at hun tør tage det ansvar, hun tager - simpelthen for at passe bedst muligt på os. For ja, det kommer til at koste penge, statskassens penge, forretningsfolkenes penge. Men det, der hele tiden har været det vigtigste, er menneskeliv. Jeg er glad for at leve i et land, hvor det at redde menneskeliv prioriteres højere end penge. Og at hele Folketinget er enigt om denne prioritering.