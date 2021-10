Imad Khariro: Deltager i Luksusfælden Foto: Mathias Jepsen

Luksusfælden gør mig vred

Debat - 13. oktober 2021 kl. 14:57 Af Helene Gerup, byrådskandidat for Enhedslisten, Slagelse Kommune Kontakt redaktionen



Dette er et debatindlæg bragt som respons på et nyligt afsnit af tv-programmet Luksusfælden, hvor 27-årige Imad Kharrio fra Slagelse rev et jobtilbud som skraldemand over og kaldte tilbuddet »respektløst«.

Jeg blev faktisk glad for at høre nogen tage bladet fra munden, vedrørende programmet Luksusfælden. Så hermed en tak fra mig til dig, Imad. Det har nemlig i lang tid irriteret mig at se den slags programmer på TV, som jeg bliver i dårligt humør af at se. Dette gælder også programmer som De Unge Mødre og Løvens Hule.

Problemet med disse programmer er, at de udstiller folks mangel på evne til at klare sig i samfundet. Der leveres ikke nogen løsninger. Der bliver talt ned til os af medierne. Og de nævnte programmer er direkte fordummende.

Og når det nu også viser sig, at det hele er iscenesat af programværterne og virksomheden bag, begynder det at lugte af, at de bare har fundet deres "offer", som de kan udstille.

Der er tale om en form for udskamning. I stedet skulle man udvikle programmer med eksperter, som kan komme med løsninger til de unge familier og enlige, så de ikke ender i gældsfælder. Programmer, som vi kan lære noget af.

Enhedslisten er netop kommet med et ungeudspil, hvor vi sætter en retning med syv rettigheder for unge, som handler om økonomi, arbejde, bolig, klima, uddannelse, sundhed og frihed. Og vi er en slags Robin Hood-bevægelse, som gerne tager fra de rige og giver til de fattige - ved hjælp af organiserede og lovlige rammer naturligvis. Men hvis de, som har allermest, bare giver en lille smule til de unge, så de kan få sig et godt og trygt liv, mens de bidrager til samfundet med deres arbejdskraft, så vil meget være vundet.