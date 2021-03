DEBAT: HH-forbindelsen og Ring 5

En gruppe borgere i Helsingør forsøger at få stoppet arbejdet med etablering af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, den såkaldte HH-forbindelse. Forleden i TV Lorry viste man, at borgergruppen havde fået foretræde for Folketingets trafikudvalg. Hvad der kom ud af henvendelsen, ved jeg ikke, men der er god grund til at støtte dem!

Faktisk burde borgerne massivt bakke op om gruppens arbejde og banke på såvel byrådets som Christiansborgs porte for at få de folkevalgte til at indse, at etablering af en fast forbindelse over Øresund er ikke mindre end en katastrofe for dele af Helsingør by, Snekkersten og Espergærde.