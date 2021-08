"Hans Majestæt" er stadig målræv i Tyskland

Men selv om Hans Lindberg søndag den 1. august fylder 40 år, er han stadig en af håndboldens skarpeste målscorere for sin klub Füchse Berlin.

Derfor føler han også, at han stadig har noget at bidrage med på landsholdet.

- Jeg er da enormt skuffet. Ingen tvivl om det. Jeg har svært ved at se, hvad jeg skulle have gjort anderledes for at overbevise Nikolaj, må jeg sige, sagde Hans Lindberg til Ekstra Bladet oven på fravalget til VM i januar.

I den forgangne sæson var han nummer ti på topscorerlisten i verdens bedste liga, den tyske bundesliga, og dermed også den mest scorende dansker.

Det er særligt på straffekast, at den venstrehåndede spiller stadig er sikkerheden selv efter tretten år i Tyskland.

Mens landsholdet ligner et overstået kapitel for Lindberg, kan han stadig kigge på et fyldt trofæskab.

Han var med både i 2008 og 2012, da Danmark vandt EM-guld. Ved VM-titlen i 2019 fik han også en guldmedalje om halsen, men var skadet det meste af turneringen.

OL-guldet i 2016 har Hans Lindberg også en mindre del i, da han var reserve under turneringen.

Med HSV Hamburg blev det til et tysk mesterskab og en Champions League-titel, hvor Lindberg samtidig blev topscorer.

Kælenavnet "Hans Majestæt" stammer fra barndomsklubben Team Helsinge og har hængt ved siden.

Privat er han gift med Jeanette, som han har to sønner med.

Han er født af islandske forældre og havde islandsk statsborgerskab, til han fyldte 18 år.

Hvor længe karrieren fortsætter, for Hans Lindberg på den anden side af de 40 år, er usikkert. Hans kontrakt med Füchse Berlin udløber i år.

Men allerede i 2019 var han selv imponeret over, hvor længe kroppen har holdt.

- Jeg er da overrasket over, at jeg stadig spiller den dag i dag. Det må jeg da ærligt erkende. Jeg havde ikke troet, at jeg kunne fortsætte til - som jeg lige nu er - 38. Og jeg har kontrakt i noget tid endnu. Det er jeg da stolt af, sagde han til TV2 Sport.