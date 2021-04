Zoos hanpanda vil hellere tygge i bambus end parre sig

Derfor har indsatsen for at få de to pandaer til at parre sig endnu ikke båret frugt. Det fortæller Mads Bertelsen, dyrlæge og zoologisk direktør i København Zoo, søndag eftermiddag - cirka et døgns tid efter at pandaerne blev lukket sammen.

- Vi kan se, at hunpandaen er klar. Hun viser alle tegn på brunst. Desværre har hannen foreløbig ikke fundet ud af at aflæse det.

- Så han sidder stadig og er mere interesseret i bambus end i sin partner, siger han.

Han tilføjer, at der trods alt er bedre takter end sidste år, hvor havens hunpanda, syvårige Mao Sun, og hannen, Xing Er på otte år, også forsøgte sig.

I år er anden gang, de forsøger, men altså hidtil uden succes.

- Det er desværre et velkendt fænomen - især hos de her unge hanpandaer - at de ikke rigtig forstår, hvad det her handler om.

- Når man er panda, og der kun er en chance om året til at øve sig, så tager det tid at få erfaring i elskovskunsten. Så der kan gå lang tid, før det lykkes, siger Mads Bertelsen.

Pandaer har én chance om året. Derfor bliver der med spænding fulgt med i, om de parrer sig, så der kan komme en unge til verden i august eller september.

- Den store panda er et udryddelsestruet dyr. For 20 år siden var det meget kritisk. Men nu har det her fangenskabsopdræt og den store indsats for at redde arten båret frugt. Så nu er der dobbelt så mange, som der var i 1980'erne.

- Men det er ikke desto mindre stadig en truet dyreart. Og hver en ny panda tæller, siger Mads Bertelsen.

Ifølge Mads Bertelsen har pandaerne fortsat lidt tid at gå på i år. De har formentlig hele søndag og halvdelen af mandag, før det er for sent denne gang. Men så kan de prøve igen næste år.

- Det er vanskeligt at sige, hvornår og om det lykkes. De er unge, og det er kun anden gang, de er sammen. Så der skulle gerne være mange år, hvor det her kan lade sig gøre, siger han.

Pandaerne kom til Danmark 4. april 2019 fra Chengdu Panda Base i Kina efter flere års forberedelser.

De er udlejet til Danmark i 15 år. Pandaerne tilhører stadig Kina, ligesom eventuelle unger gør det.