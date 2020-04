Zoologiske haver klar til at droppe åbning i maj

- Selvfølgelig åbner vi ikke, når to ministre siger, at regeringen på det kraftigste anbefaler, at vi ikke gør det, siger han.

Han oplyser, at de zoologiske haver i København, Aalborg, Odense og Givskud, er "meget overraskede" og "frustrerede" over forvirringen om, hvorvidt de må åbne eller ej.

Tirsdag meddelte de fire zoologiske haver, at de ville åbne igen 1. maj.

Haverne fortalte, at de havde fået Rigspolitiets accept og løbende ville være i dialog med myndighederne om, hvordan en åbning kan foregå.

Men onsdag lød det fra både erhvervsministeren og justitsministeren, at det ville være en dårlig idé.

Efterfølgende ændrede Rigspolitiets sine retningslinjer, så det fremgår, at sundhedsmyndighederne vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at åbne forlystelsesparker og zoologiske haver, som hidtil har været lukket.

Men Rigspolitiet kan ikke forhindre de zoologiske haver i at åbne, lyder det.

- Vi har forsøgt at leve op til alle retningslinjer. Så vi er meget overraskede over, at der pludselig kommer en udmelding om, at politiet skal I ikke lytte til. Så det er klart, at vi er frustrerede, for hvem skal vi så lytte til, siger Bjarne Klausen.

- Målet for os er nu at finde ud af, hvem vi egentligt kan snakke med, og så vil vi gerne indgå i et samarbejde med dem om, hvornår vi så kan åbne.

Han oplyser at de fire zoologiske haver i København, Aalborg, Odense og Givskud har været i løbende dialog om forløbet.

Det er således en fælles beslutning, at de gerne vil i gang - men ikke imod myndighedernes anbefalinger.

Men der er grænser for, hvor længe parkerne har råd til at holde lukket, oplyser Bjarne Klausen.

- Vi har udgifter, der buldrer derudaf hver uge, fordi vi skal passe vores dyr, så vi bliver nødt til at drive haven på næsten det normale niveau, og det holder vi ikke til i længden, siger han.

- Vi tjener næsten 90 procent af vores penge selv, så det er helt afgørende for os, at vi kan få lov at åbne op og gøre det, vi er sat i verden for, så vi kan minimere det underskud, vi får.