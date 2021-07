Zoo kan åbne forsvarligt uden coronapas

Hvis man har planer om et museumsbesøg, en visit i en zoologisk have eller måske en tur i en forlystelsespark i august, så kan man lade coronapasset blive i lommen.

Kravet fjernes som led i genåbningen af samfundet - og det kan ske forsvarligt, mener flere fagfolk.

En af dem er Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

- Jeg ser det ikke som en potentiel tikkende bombe. Det er ikke steder, hvor man har super meget mere kontakt.

- Kan man lukke 25.000 personer ind for at se fodbold i juni måned, kan man vel også lukke nogle ind på museum, siger han.

Også ifølge Thorkild I.A. Sørensen, professor emeritus i epidemiologi på Københavns Universitet, kan coronapasset fjernes forsvarligt de aftalte steder.

Ved mange af attraktionerne foregår oplevelsen nemlig udendørs, hvor smitterisikoen er mindre.

- Vi er fuldstændig bekendt med, at det ikke smitter så meget, hvis man er uden for i frisk luft.

- Problemet er at åbne for aktiviteter, hvor der er flere samlede i lukkede rum, sagde han torsdag.

Derfor er det fornuftigt at bevare passet på restauranter og barer - og senere i nattelivet, som åbner med krav om coronapas den 1. september, lyder det.

Det samme mener Christian Wamberg. Han understreger også vigtigheden af, at mange af attraktionerne er ude i fri luft.

- Det er rigtig godt, at det er aktiviteter udendørs, for det er ikke så problematisk.

- På museerne svarer det vel næsten til at være i et supermarked, hvor man går og ser på varerne. Så det ser jeg ikke som et stort problem.

Selv om kravet om coronapas fjernes, er det dog fortsat vigtigt at huske håndsprit og afstand.

Spørger man Åse Bengaard Andersen, som er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet, kan det få betydning for smittetallene, at coronapasset fjernes.

- Det kunne man godt frygte, fordi så bliver man ikke mindet om, at man skal gøre noget for at beskytte sig mod corona, lød det fredag.

Coronapasset fungerer som dokumentation for, at man enten er færdigvaccineret, at der er gået 14 dage efter første vaccinestik, at man er immun efter infektion, eller at man har fået en negativ test inden for 72 eller 96 timer for henholdsvis kviktest og pcr-test.

Ifølge en politisk genåbningsaftale fjernes krav om visning af coronapas helt 1. oktober.