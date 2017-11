Zoo får gennembrud i fodring af kræsne pandaer

Men nu ser det ud til, at den foderansvarlige Anita Haupt Holm har løst udfordringen. Det skriver den zoologiske have i en pressemeddelelse.

To kinesiske pandaer flytter i 2018 ind i Zoologisk Have i København. Et uafklaret spørgsmål har været foderet til de kræsne dyr, der kun spiser frisk bambus.

Hun er netop vendt hjem fra et besøg hos de to pandaer, Mao Sun og He Xing, i Kina, hvor hun har testet en fodermetode.

Metoden skal sikre, at særligt hunpandaen - hvis hun bliver drægtig efter ankomsten til haven - kan få stillet sin sult i de måneder, hun er drægtig, og ungen dier.

I den periode spiser pandaer nemlig kun topskud fra bambus. Men det er en udfordring at skaffe nok, da de spiser omkring 30 kilo om dagen.

- Friske bambusskud kan være svære at skaffe i de mængder - også selv om vi har en lokal bambusleverandør på Sydsjælland.

- Jeg har derfor gennem det seneste år testet forskellige løsninger og fik på mit sidste besøg lidt af et gennembrud, da begge pandabjørne spiste løs af "mine" bambusskud, siger hun i meddelelsen.

Metoden går ud på at høste bambusskud i Kina og derefter fryse dem ned. Dernæst er det vigtigt, at optøningen foregår i det helt rette tempo, så skuddene serveres på det rette tidspunkt.

Pandaerne er kendt for ikke at spise andet end frisk bambus. Men det er altså lykkes Anita Haupt Holm at få de to pandaer til at spise hendes optøede skud.

- Det er en kæmpe fordel, at vi kan fryse skuddene og ved, at bjørnene vil spise dem efterfølgende. På den måde kan vi nemlig høste skud i Kina, fryse dem ned og pakke i containere og fragte hjem med tog.

- Det er både billigere og langt mere miljøvenligt end alternativet, som ville være lastvognstransport et par gange om ugen fra Sydeuropa, hvor man ellers ville hente friske topskud, siger hun.

Pandaerne udlånes fra Kina som et tegn på de gode relationer mellem Kina og Danmark. Aftalen gælder i første omgang for ti år med mulighed for forlængelse.

Arkitekten Bjarke Ingels har tegnet pandaernes anlæg, som kommer til at koste op mod 150 millioner kroner. Det skal ligge der, hvor det gamle elefanthus er placeret.