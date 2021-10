Zlatan brillerer stadig - nu med hestehale

Det viste han så sent som i september, hvor han gjorde comeback efter fire måneders skadespause med en scoring mod Lazio. Han viste sig ovenikøbet frem på San Siro med en lang, kulsort og smukt flettet hestehale.

Ibrahimovic skiftede tilbage til Milan i januar 2020 og har været en af de bærende kræfter i genopbygningen af Serie A-klubben, som blev nummer to i sidste sæson efter mange års magre resultater.

Desværre for Ibrahimovic har det seneste års tid også været præget af mange pauser med skader.

Hans nuværende aftale med Milano-klubben udløber i sommeren 2022, og det er uvist, hvad skal der ske efter den aktive fodboldkarriere.

- Etter karrieren vil jeg forsvinde. Når du har levet i den her verden, så længe som jeg har gjort, så ved du, hvad du er gået igennem mentalt og fysisk.

- Så jeg vil forsvinde og nyde livet, sagde Ibrahimovic i september til France Football.

Ibrahimovic stoppede på det svenske landshold efter EM i 2016, men gjorde overraskende comeback i foråret, da han blev udtaget til en række kampe og var i spil til EM.

Den store angriber ville gerne med til EM, men det kom ikke til at ske på grund af en skade.

Ibrahimovic kom i modvind i efteråret 2019, da han meddelte, at han havde købt sig ind i fodboldklubben Hammarby.

Årsagen var, at Ibrahimovic i sine første år spillede for Malmö FF, der er en af Hammarbys rivaler i den bedste svenske fodboldrække, Allsvenskan.

I Malmø blev en statue af Ibrahimovic vandaliseret, og hans hjem i Stockholm blev udsat for hærværk.

Ibrahimovic er søn af en bosnisk far og en kroatisk mor og voksede op i Malmø-bydelen Rosengård, der er kendt for at huse mange indvandrerfamilier.

Ibrahimovic blev selv en bølgebryder for indvandrere i svensk fodbold.

I en alder af seks begyndte han at spille fodbold, og på et tidspunkt i teenageårene var han tæt på at stoppe, men faderen fik ham overbevist om det modsatte. Og det skulle vise sig at være en god idé.

Malmö FF skrev kort efter kontrakt med ham, og i 1999 blev han rykket op i førsteholdstruppen.

Bare to år senere gik turen til den hollandske talentfabrik Ajax, hvor Ibrahimovic for alvor gjorde sig bemærket hos alverdens storklubber.

Den lange angriber kom til Italien i 2004 og fandt sit ståsted. Ibrahimovic har således repræsenteret Juventus, Inter og i nu i to omgange Milan, og alle steder var han en succes.

I 2009 tog han en afstikker til Barcelona, men det ophold blev kort, da svenskeren pludselig ikke længere kunne bruges af den daværende træner, Josep Guardiola.

Ibrahimovic skiftede i 2012 til franske Paris Saint-Germain, og her var han i perioden frem til 2016 en del af opbygningen af PSG som en europæisk storklub.

Derefter kom han til Manchester United, hvor han ikke satte et lige så stort aftryk frem til 2018.

Det gjorde han til gengæld i den nordamerikanske MLS-klub Los Angeles Galaxy i 2018-2019.

Det er blevet til masser af mål og masser af titler. Han sluttede af i USA med denne salut på Instagram:

- Jeg kom, jeg så, jeg sejrede. Tak for at få mig til at føle mig i live igen, LA Galaxy. Til Galaxy-fasene: I ville have Zlatan, jeg gav jer Zlatan. Selv tak. Historien fortsætter. Nu kan I godt begynde at se baseball igen.

Privat er Ibrahimovic gift med Helena Seger, og parret har teenagesønnerne Maximilian og Vincent.