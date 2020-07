Yuppiernes idol er langtfra firkantet

Huey Lewis, som 5. juli fylder 70 år, blev i 80'erne anset som yuppiernes hofband, særligt med kæmpehittet "Hip to be Square", som Bateman i filmen kalder et "mesterværk".

- Det er ikke blot en sang om glæden ved konformiteten og vigtigheden af trends. Det er et personligt statement for bandet selv, lyder det fra Bateman, inden han svinger øksen.

Men sangen var i virkeligheden en kommentar til yuppiekulturen og ikke en hyldest, har den amerikanske firserhelt Huey Lewis selv sagt til Politiken.

- Vi tog tykt pis på hele den stil. Ingen forstod det, men fortolkede det som en hyldest til borgerlighed og konformitet, det vi kalder square. Folk fattede det ikke, lød det i et interview i 2010.

Lewis skrev oprindeligt sangen i tredjeperson, men syntes, det ville være sjovere, hvis han sang om sig selv.

- Det skulle jeg nok ikke have gjort. Når jeg spiller den live i dag, synger jeg: "I'm too hip to be square" i stedet for "It's hip to be square" - så kan folk vel for fanden forstå det.

- Det kan du godt fortælle dem i Danmark: Huey Lewis ain't no squarehead.

Huey Lewis og The News hittede også med sange som "I Want a New Drug", "Stuck with You" og "The Power of Love" fra soundtracket til hitfilmen "Tilbage til fremtiden" (1985).

Bandet har udgivet ti studiealbum, hvoraf det seneste, "Weather", udkom i februar i år.

Det kan meget vel blive det sidste, da Lewis i 2018 blev diagnosticeret med øresygdommen Menières, som har svækket hans hørelse kraftigt.

Lewis har også forsøgt sig på det hvide lærred med roller i film som "Short Cuts" og "Duets" samt sporadiske gæsteoptrædener i serier som "One Tree Hill" og "Kongen af Queens".