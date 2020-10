Politiet efterlyser vidner til et tilsyneladende umotiveret overfald på en 44-årig kvinde i Ishøj søndag aften.

Yngre mænd overfalder og slår og sparker kvinde

En 44-årige kvinde blev overfaldet af tre unge mænd, som kaldte hende ukvemsord, i Ishøj sent søndag aften.

Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner til et tilsyneladende umotiveret overfald på en 44-årig kvinde i Ishøj sent søndag aften.

Det fortæller vagtchef Jens Møller natten til mandag.

Overfaldet skete på Brolæggerpladsen i Ishøj søndag omkring klokken 22.30, men det var først omkring klokken 01.30, at kvinden ringede til politiet og anmeldte det.

- Hun er taget hjem og har haft det skidt og været konfus, og derfor har hun først ringet til os senere, siger vagtchef Jens Møller.

Kvinden var på vej hjem fra et besøg hos sine forældre og kom trækkende med sin cykel tæt på sin bopæl, da hun pludselig blev væltet omkuld af tre unge mænd eller drenge.

- Hun har forklaret, at der er tale om tre yngre mænd af anden etnisk oprindelse end dansk. Det bygger hun på, at de internt talte et andet sprog end dansk. Enten tyrkisk eller arabisk, siger vagtchefen.

- Hun når ikke at se så meget. Hun bliver sparket og slået og kaldt ukvemsord på dansk, og så løber de derfra, tilføjer han.

Kvinden er ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, men har fået knubs og blå mærker. Blandt andet i ansigtet.

- Der bliver ikke stjålet noget, og gerningsmændene beder heller ikke om noget, siger Jens Møller.

- Det virker helt umotiveret, for hun har ikke haft kontakt med nogen, snakket med nogen eller bemærket noget inden, siger han.

Politiet håber, at der er vidner, som har set eller hørt noget.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på telefonnummer 114.