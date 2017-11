Yderligere to mænd er fængslet i hemmelig sag

Grundlovsforhøret blev holdt for dobbeltlukkede døre, hvilket betyder, at offentligheden ikke må vide, hvad de er sigtet for.

Begge mænd blev anholdt torsdag. En 26-årig mand blev anholdt klokken 17.30, mens en 42-årig mand blev anholdt klokken 21.25.

Anklager Troels Jørgensen begrundede ønsket om de dobbeltlukkede døre med, at der er tale om en "særdeles alvorlig og grov forbrydelse", og at det vil være til skade for sagens oplysning, hvis sigtelsen kommer frem.

Ifølge Ritzaus oplysninger er de to mænd sigtet i samme sag, som en 44-årig kvinde, der torsdag blev varetægtsfængslet i 27 dage.

Grundlovsforhøret torsdag foregik også for dobbeltlukkede døre. Her brugte anklager Laura Birch stort set samme begrundelse for at kræve dobbeltlukkede døre, da hun fremførte, at der er tale om "en særdeles alvorlig forbrydelse"