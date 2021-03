Yderligere ti tilfælde med sydafrikansk coronavariant

Den seneste uge er der blevet konstateret yderligere ti tilfælde af den sydafrikanske coronavariant, B1351.

Dermed er det samlede antal tilfælde af varianten nu oppe på 34 i Danmark.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) onsdag på Twitter.

- Styrelsen for Patientsikkerhed har iværksat intensiv smitteopsporing, skriver Magnus Heunicke.

De 34 tilfælde fordeler sig i alle fem regioner. Det oplyser Statens Serum Institut i deres nyeste opgørelse over virusvarianter. 11 af dem har relation til rejser til udlandet.

Flest er fundet i Region Hovedstaden og Region Syddanmark med henholdsvis ti og ni tilfælde.

Tilfældene er fundet fra 10. januar til 9. marts.

Den sydafrikanske variant blev første gang påvist i Sydafrika i oktober sidste år.

Den har flere mutationer, og det er muligt, at nogle af dem kan påvirke variantens smitsomhed eller følsomhed for antistoffer.

Hvis virusset har en nedsat følsomhed for antistoffer, kan det påvirke vaccinernes effekt og risikoen for at blive smittet igen.

Tidligere har der været et udbrud med varianten i Nordvest i København. Der er også fundet ét tilfælde i Lindholm ved Aalborg.

Magnus Heunicke oplyser desuden, at der ikke er identificeret flere tilfælde af den brasilianske variant, P1, siden det seneste tilfælde blev konstateret i weekenden.

Dermed er det samlede antal tilfælde med P1 fortsat tre. Alle tre har været ude at rejse i forbindelse med, at de blev smittet.

P1 har ligesom B1351 mutationer, der kan påvirke smitsomheden eller følsomhed for antistoffer.

Af SSI's opgørelse over virusvarianter fremgår det også, at der per 16. marts er yderligere 12 smittetilfælde, der forventes at være B1351 eller P1.

De 12 tilfælde er lige nu ved at blive sekventeret for at kunne bekræfte mistanken.