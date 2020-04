Yderligere ti dødsfald med corona i Danmark

Yderligere ti personer er døde med corona i Danmark. Dermed er det samlede antal oppe på 309, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Samtidig fortsætter antallet af personer indlagt med corona med at falde. Der er i onsdagens opgørelse 362 indlagte. Det er 18 færre end i tirsdagens opgørelse.

89 af dem er indlagt på intensiv afdeling. Det er fire personer færre, end det blev opgjort tirsdag.

Også antallet af patienter, der ligger i respirator på intensivafdeling, er faldet. Det er onsdag 75, hvilket er fem færre end dagen før.

Derudover er der registreret yderligere 233 personer, der har overstået en Covid-19-infektion.

Tidligere onsdag oplyste Statens Serum Institut, at yderligere 170 er testet positive for smitte med coronavirus.

Da ikke alle med symptomer testes, kan der sagtens være mange flere, som er smittet.

I sin epidemiologiske rapport har Statens Serum Institut et kort over, hvor i landet der de seneste syv dag er fundet flest nye tilfælde per 100.000 indbyggere.

Her kan man se, at det særligt er omkring hovedstaden og i det midt- og vestjyske, at der er fundet flest nye tilfælde taget i betragtning af, hvor mange der bor.

Omkring hovedstaden er det ikke kun Københavns og Frederiksberg Kommuner, der har relativt mange tilfælde. Det er også den københavnske Vestegn.

I det midt- og vestjyske er det omkring Holstebro og Herning, at der er relativt mange smittetilfælde.