Yderligere otte personer i Danmark er døde med coronavirus

Antallet af indlagte med coronavirus sniger sig igen over 200, men færre har behov for respirator.

Det seneste døgn er der registreret yderligere otte personer, der har mistet livet, efter at de var smittet med coronavirus. Det samlede antal døde er fredag på 522.

Torsdag nåede tallet for coronaindlagte på de danske hospitaler under 200 - eller mere præcist 199. Det var det laveste antal indlagte i syv uger. Det seneste døgn er det tal kravlet op på 205.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut fredag eftermiddag.

Der er imidlertid færre, der har behov for respirator. I øjeblikket er 42 patienter indlagt på intensiv, mens 35 af dem har behov for respirator.

Torsdag var tallene på henholdsvis 43 og 39.

Antallet af bekræftede smittede er vokset til 10.218. Det er en stigning på 135 personer det seneste døgn.

Indtil videre er 294.488 personer blevet testet for virusset. Det er en stigning på 10.008 personer siden den forudgående opdatering dagen før.

I optællingen er der ikke medregnet de test, der endnu ikke er kommet svar på, eller hvor resultatet har været uklart.

Torsdag meldte Sundhedsministeriet ud, at man ville begynde at stikprøveteste borgerne for coronavirus. Det skal være med til at give et retvisende billede af smitten.

Det er ligeledes en vigtig del af genåbningsplanen, som regeringen og partierne fremlagde torsdag.

Fredag blev der præsenteret en yderligere aftale, hvor det fremgik, at blandt andet forsamlingsforbuddet vil blive hævet til mellem 30 og 50 personer fra den 8. juni.

Derudover er kulturinstitutioner, højskoler og indendørs idræts- og foreningsliv også nogle, der kan åbne 8. juni.

Fredag var der 7927 personer, som foreløbigt havde overstået infektion med coronavirus, hvilket er 216 flere end torsdag.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte. En overstået infektion tælles med, når man 14 dage efter konstateret smitte hverken er indlagt eller død.