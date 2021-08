Yderligere omkring 50 personer er evakueret fra Kabul

- Jeg kan bekræfte, at et dansk Hercules-fly i formiddag har evakueret yderligere cirka 50 personer ud af Kabul.

- Det samlede antal evakuerede inklusive hjælp til allierede er nu cirka 850. Imponerende indsats af Forsvaret på jorden og i luften.

En række vestlige lande - herunder Danmark - evakuerer i disse dage lokalt ansatte og statsborgere fra Kabul.

Samtidig forsøger USA og Storbritannien at forsinke datoen for, hvornår evakueringerne skal være overstået.

USA's præsident, Joe Biden, og Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har aftalt at arbejde sammen om at udvide vinduet for evakuering fra Kabul.

Den britiske premierminister mener dog ikke, at det er givet, at det vil lykkes at evakuere efter 31. august. Det er amerikanernes dato for tilbagetrækningen fra Afghanistan.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har den spanske forsvarsminister, Margarita Robles, i et radiointerview forberedt lytterne på, at Spanien måske ikke når at evakuere alle de personer, som landets myndigheder ønsker, fra Kabul.

- Vi vil evakuere så mange som muligt. Men det er folk, som vil blive efterladt af forskellige årsager, der ikke har noget med os at gøre, men afhænger af situationen der (Kabul, red.), siger hun i interviewet ifølge AFP.

Strømmen af personer, der vil ud af Afghanistan gennem lufthavnen i Kabul, tog til efter den militante, islamistiske bevægelse Taliban overtog kontrollen med stort set hele landet.

Lufthavnen kontrolleres af amerikanske, britiske og andre vestlige soldater.

Taliban-kontrolposter og voldelige sammenstød gør det stadigt sværere at nå frem til lufthavnen i Kabul ifølge Robles.

- Det er en meget frustrerende situation for alle, fordi selv for dem, der når frem til Kabul, er det meget kompliceret at nå lufthavnen, siger hun.

- Taliban er ved blive mere aggressive, der er skud, og de voldelige sammenstød er mere tydelige.

- Situationen er ærligt talt dramatisk og bliver værre for hver dag, der går, fordi alle er klar over, at tiden er ved at løbe ud.