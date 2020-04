Yderligere ni er døde med coronavirus i Danmark, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) søndag. 355 er døde i alt.

Det vides ikke med sikkerhed, om coronavirusset har været årsagen til, at de har mistet livet. Alle, der dør inden for 60 dage efter at være testet positiv for coronavirus, tæller med i statistikken.