Yderligere fire er døde med coronavirus i Danmark

Danmark har rundet 300.000 test for coronavirus, og antallet af indlagte på intensiv falder en smule.

Yderligere fire er døde med coronavirus i Danmark.

Det viser den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

I alt er 526 personer døde, mens de var smittet med coronavirus i Danmark.

Samtidig har Danmark rundet 300.000 test for coronavirus. Helt præcist er 308.984 test blevet foretaget.

I optællingen er der ikke medregnet de test, der endnu ikke er kommet svar på, eller hvor resultatet har været uklart.

Antallet af indlagte på landets hospitaler kravler igen under 200. Lørdag er 194 indlagt.

Antallet af patienter, der er indlagt på hospitalernes intensiv afdelinger, fortsætter også med at svinde ind. Det er lørdag 39, hvoraf 32 har behov for hjælp til at trække vejret gennem en respirator.

Tallene fredag var henholdsvis 42 og 35.

De fleste af dem, der er i respirator, befinder sig i Region Hovedstaden, hvor 17 patienter er i respirator. I Region Nordjylland og Syddanmark er kun to patienter begge steder indlagt med respirator.

Man skal helt tilbage til 20. marts for at finde det samme lave antal, hvor også 32 patienter var i respirator.

Lørdag er der bekræftet 10.319 smittede med coronavirus i Danmark, det er en stigning på 101 siden opdateringen fredag.

I Danmark har 8093 foreløbigt overstået infektion med coronavirus, hvilket er 166 flere siden seneste opdatering.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte. En overstået infektion tælles med, når man 14 dage efter konstateret smitte hverken er indlagt eller død.

Færøerne har lørdag samtidig kunne kalde sig helt fri for aktive tilfælde af coronasmitte.

187 er på to måneder blevet testet positiv på Færøerne, og alle 187 har overstået infektionen.

Fra på mandag begynder samfundet at åbne mere op igen. Det sker, når indkøbscentre og stormagasiner, arkader og basarer kan slå dørene op.