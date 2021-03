Yderligere fem er døde med coronavirus i Danmark

Også antallet af patienter, der er så syge, at de var indlagt på intensivafdelinger falder med 2 til 44. 29 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret. Det er en mere end onsdag.

Fem er registreret døde med coronavirus i opgørelsen, og dermed er 2409 døde med coronavirus i Danmark under epidemien.

Tidligere torsdag offentliggjorde SSI, at PCR-test har fundet 814 smittede det forgangne døgn. Smittetilfældene er fundet i 187.414 PCR-test.

Det betyder, at 0,43 procent af prøverne påviste coronavirus.

Der er også foretaget 173.414 lyntest, men det fremgår ikke, hvor mange af dem der var positive.

Efter kun at have rapporteret resultater fra PCR-test i et år, ændrede SSI tidligere i marts sin opgørelsesmetode, så den inkluderede både lyn- og PCR-test.

Det skete, efter at antallet af lyntest er blevet udbredt siden december, hvor staten og regionerne indgik en aftale med private leverandører om at lynteste borgere på statens regning.

Opgørelsesmetoden er igen ændret, så PCR-test og lyntest ikke puljes sammen.