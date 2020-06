Yderligere et coronadødsfald i Danmark: Antal indlagte stabilt

Der er registeret yderligere et coronarelateret dødsfald i Danmark, viser Statens Serum Instituts daglige opdatering fredag.

Af dem er 14 indlagt på en intensivafdeling. Halvdelen af de 14 er tilknyttet en respirator.

Der er registreret 64 flere smittede siden sidste opgørelse torsdag. Det skal sammenholdes med, at 17.483 personer yderligere er blevet testet for smitte.

Lars Østergaard, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, hæfter sig ved, at antallet af nye smittede stiger.

- Det kan tyde på, at der er en lille stigning, og det skal vi selvfølgelig holde godt øje med de nærmeste dage.

- Men sammenholdt med antallet af personer, der er blevet testet, er det ikke noget, der giver mig anledning til uro, siger han.

Spørgsmål: Ser du det som udtryk for en epidemi, der er under kontrol og ved at ebbe ud?

- Der er intet, der tyder på en voldsom bølge ligger lige foran os, men der er heller ikke noget, der tyder på, at virus er helt på vej væk fra Danmark, siger Lars Østergaard.

I Statens Serum Instituts opgørelser over nye indlagte er der fredag for tredje dag i træk anført én nyindlæggelse.

Dermed er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der sker stor udskiftning i de patienter, der er indlagt. Det skal dog tages med et forbehold.

Statistikken over nyindlæggelser opdateres med en vis forsinkelse, og tallene for de seneste dage kan derfor blive opjusteret de kommende dage.

Der er registreret i alt 594 personer, der er døde med coronavirus.