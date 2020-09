Yderligere en sigtes for coronasvindel til 2,5 millioner

To mænd sigtes for uberettiget at have søgt lønkompensation for 2,5 millioner kroner til firmaer i Ølstykke.

Politiet har sigtet en 60-årig mand fra København for at have søgt lønkompensation til to firmaer, selv om han ikke var berettiget til det.

Derfor bliver han tirsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød, hvor en anklager vil begære ham varetægtsfængslet.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

En 22-årig mand blev i starten af august sigtet i samme sag. Han sidder stadig fængslet.

De to mænd er anklaget for at have svindlet for 2,5 millioner kroner ved uberettiget at have søgt om lønkompensation til to firmaer i Ølstykke.

Nordsjællands Politi vil over for Ritzau ikke oplyse, hvilken relation mændene menes at have.

Anklagemyndigheden vil ifølge politiet anmode om, at dørene lukkes under grundlovsforhøret.

Det vil sige, at offentligheden og pressen kan høre sigtelsen og udfaldet af retsmødet, men at den sigtedes eventuelle forklaring og politiets beviser i sagen forbliver ukendte.

I april vedtog et flertal i Folketinget markante strafskærpelser for kriminalitet, der er begået i forbindelse med coronaudbruddet. Snyd med hjælpepakker skal kunne føre til en firdobling af straffen.

En 29-årig mand blev som den første dømt for denne type svindel den 19. august. Han søgte om 427.500 kroners lønkompensation for fem opdigtede medarbejdere, hvilket kostede ham et år og seks måneders fængsel.

Det var mere end en fordobling af den normale straf.