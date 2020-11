Yderligere 948 personer er konstateret smittet med corona

Der er lavet 61.985 test det seneste døgn. Dermed er den såkaldte positivprocent faldet marginalt fra 1,6 til 1,5 procent siden lørdag.

Siden lørdag er der registreret yderligere to dødsfald blandt coronapatienter. Dermed er der registreret i alt 723 dødsfald blandt coronapatienter, siden virusset brød ud i Danmark.

Det er især de københavnske vestegnskommuner, som er hårdest ramt af coronavirus.

Borgmestrene i disse kommuner er derfor indkaldt til et møde mandag hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S) for at finde løsninger på problemet. Allerede under et pressemøde lørdag kom ministeren ind på udfordringerne på den københavnske vestegn.

I forvejen er der i hele landet indført en række coronarestriktioner, som gælder frem til 2. januar. Det gælder blandt andet mere brug af mundbind.