Yderligere 714 coronasmittede i lyntest søndag

Det svarer til, at 3,11 procent af testene var positive, hvilket er en stigning siden lørdag, men lidt lavere end 1. juledag, hvor positivprocenten var 3,51.

Det blev foretaget markant færre lyntest end 23. december, hvor aktørerne foretog 80.291 prøver. Det var det hidtil højeste antal.

Falck, der er den klart største udbyder af lyntest, oplever, at færre bliver testet ved deres teststeder.

- Det har været rimelig stille og roligt, der har ikke været kø nogen steder.

- Vi har ikke så travlt derude, og er der nogen, der vil testes, så kan man altså gå ind fra gaden lige nu og blive testet, siger ambulancedirektør hos Falck Jørgen Mieritz.

Falck har åbnet yderligere to testcentre, så der nu er 49 teststeder. Det var forventningen, at antallet af lyntest ville stige efter jul, men det har altså ikke tilfældet, fortæller Jørgen Mieritz.

I stedet oplever Falck, at langt flere af dem, der bliver testet, får en positiv test, og at smitten er mere spredt over landet.

- Antallet af positive er stadig højt og ser ud til at være stigende de seneste dage, siger han.

Odense topper med en positivprocent på 6,3 søndag. Men også jyske kommuner som Sønderborg, Hedensted og Aarhus havde søndag en positivprocent over fem i Falcks lyntest.

De fire udbydere har siden 12. december udført 515.000 lyntest. Af dem har Falck stået for næsten 356.000.

Den halve million lyntest har givet knap 12.000 positive svar.

Lyntest er ikke lige så pålidelige som de pcr-test, der bruges i det offentlige. De regnes for meget pålidelige i de tilfælde, hvor de viser, at en person er smittet.

Men der vil være tilfælde, hvor en smittet person ikke bliver fanget i en lyntest. Det er omdiskuteret, hvor pålidelige lyntest er i de tilfælde, hvor der ikke påvises smitte.

Claus Nielsen, der har undersøgt lyntest i en ekspertgruppe under Statens Serum Institut, har udtalt, at lyntest nok har en træfsikkerhed på 70-80 procent. Pcr-test, som man bruger i det offentlige, har til sammenligning omkring 98 procent.

De danske sundhedsmyndigheder fraråder lyntest til personer, der har symptomer eller er nære kontakter til smittede.