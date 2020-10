Yderligere 430 coronatilfælde og to nye dødsfald

Opdateringen viser også et stabilt antal indlagte. Der er igen talt 104 indlagte med coronavirus. 17 er indlagt på intensiv afdelinger, og 12 patienter er så syge, at de er tilknyttet en respirator.

Antallet af indlagte har været forholdsvist stabilt siden 9. oktober. I dagene før var tallet oppe at runde 124 som en foreløbig top i antallet af indlagte i efteråret.

Ifølge Thea Kølsen Fischer, forskningschef på Nordsjællands Hospital, er Danmark stadig i en stabil periode uden de helt store udsving.

- Lige i øjeblikket er der ikke de store forskelle fra dag til dag. Det er rimelig stationært.

- Det, vi især følger med i, er antal indlæggelser. Det er det, der i virkeligheden afspejler, hvordan epidemien udvikler sig, siger hun.

Hun siger desuden, at det er svært at vurdere nu, hvorvidt de restriktioner, der er sat ind for stoppe smittespredning med coronavirus, har en effekt.

- Som det hele tiden har gjort sig gældende for corona, ser man først effekten af diverse tiltag efter 14 dage.

Hun siger, at vi må forvente et vedvarende antal indlagte patienter på de danske sygehuse hen over vinteren.

- Vi kan så hele tiden ønske os, at der ikke kommer flere, end at det kan holdes under kapaciteten, så det ikke medfører et pres.

- Vi har jo også et beredskab på sygehusene i forhold til almindelige influenzasæsoner. Hvis vi ikke bliver presset ud over det, kan vi være tilfredse, siger Thea Kølsen Fischer.