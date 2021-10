Yderligere 368 coronatilfælde: Antal indlagte falder

De positive prøver er fundet i 27.890 pcr-prøver. Det er de test, hvor man poder i svælget. Det svarer til, at omkring 1,3 procent af prøverne har givet et positivt resultat.

Søndagens opdatering viser også et fald i antallet af indlagte med coronavirus. Her er tre færre indlagt, hvilket betyder, at der er 82 på hospitalet for behandling mod covid-19.

Det er det laveste antal indlagte siden 8. august. I slutningen af august var antallet af indlagte oppe på 147.

Af de 82, der er indlagt nu, er 12 på en intensivafdeling. Otte af dem er tilknyttet en respirator.

- Jeg glæder mig over, at tallene stort set er stabile, og at indlæggelsestallet fortsat er et pænt stykke under 100, siger Åse Bengård Andersen, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Rigshospitalet.

- Det er et tal, vi sagtens kan håndtere, siger hun om indlæggelsestallene.

En stor del af den danske befolkning har efterhånden fået begge stik. Søndag har 74,6 procent af indbyggerne gennemført et vaccinationsforløb.

- Vi har fået et pusterum, hvor vi kan få nogle forskellige ting på plads som at give et tredje stik til dem, der har brug for det, siger Åse Bengård Andersen.

Søndag har over 1900 borgere fået et tredje stik af coronavaccinen. Dermed er der i alt foretaget over 80.000 genopfriskninger af coronavaccinen til de personer, der måtte have brug for det. Det svarer til 1,4 procent af befolkningen.

Sideløbende med den høje vaccinationsrate er testtallet faldet.

9. oktober skal alle lyntestcentre lukke - dog med mulighed for at de åbner med 14 dages varsel, hvis behovet igen opstår.

Heller ikke det lavere antal test giver anledning til bekymring, mener overlægen:

- Vi har ikke det helt samme overblik nu, da der ikke bliver testet nær så mange, så vi ved ikke så meget om, hvad der foregår i alle kroge af landet.

- Jeg tror, vi går ind i en fase, hvor vi bruger test mere målrettet de steder, hvor vi ser, at der er et problem, siger hun.