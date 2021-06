Yderligere 295 millioner kroner skal hjælpe coronaramte elever

Endnu en bred politisk aftale, som skal sikre bedre trivsel og løfte det faglige efterslæb i folkeskolen samt på ungdoms- og voksenuddannelser oven på coronanedlukninger, er kommet på plads.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet tirsdag.

Aftalepartierne er enige om at afsætte yderligere 295 millioner kroner til formålet.

Her får skolerne større frihed til at indrette hverdagen. Eksempelvis med kortere skoledage. Desuden forlænges uddannelserne på erhvervsuddannelserne, som har været hårdt ramt.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.

Det er ikke første gang, at der i år afsættes penge til området. Tidligere i år blev partierne enige om at afsætte 600 millioner kroner til coronaramte elever. Her var der især fokus på elever med afsluttende eksamener til sommer.

De yderligere 295 millioner kroner er målrettet efteråret 2021. Altså det kommende skoleår.

- For anden gang i år har vi afsat et trecifret millionbeløb til at imødegå det faglige efterslæb, som nogle elever har oplevet under nedlukningen.

- Det er vigtigt at understrege, at det er meget forskelligt, hvad eleverne har fået ud af undervisningen under nedlukningen.

- En af de vigtigste ting i denne aftale handler om at få forlænget uddannelserne på erhvervsuddannelserne. Fordi det er klart, at der hvor man har meget praktisk undervisning, kan man have tabt noget ganske særligt i denne periode, da man ikke har haft adgang til værkstederne, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Jacob Mark, der er børne- og undervisningsordfører for SF, er tilfreds med aftalen.

- Ud over at der nu bliver sat en stor millionpulje af til at lave trivselsaktiviteter, til at ansætte flere lærer og til at hjælpe med det faglige efterslæb, der kan være efter corona, så bliver der givet markante frihedsgrader til folkeskolerne.

- Så kan man ude lokalt slippe for at lave tvungne elevplaner, der er tidskrævende, for at lave kvalitetsrapporter, som også er tidskrævende, og der gives mulighed for at lave kortere skoledage og få flere timer med to voksne, siger Jacob Mark.

Venstre er med i aftalen, men mener, der skal mere til. Det siger undervisningsordfører Ellen Trane Nørby (V), friskole- og efterskoleordfører Kenneth Mikkelsen (V) og idrætsordfører Stén Knuth (V).

- Vi har i den grad behov for at løfte faglighed og trivsel hos vores børn og unge, der har være hjemsendt fra skoler og uddannelse alt, alt for længe, lyder det i en pressemeddelelse.

Formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen hilser aftalen velkommen.

- Helt generelt frigiver den her aftale vigtige lærerressourcer, så lærerne kan koncentrere sig om kerneopgaven - nemlig at give eleverne undervisning af høj kvalitet. Det er meget vigtigt efter en lang periode med hjemmeundervisning, siger han i en skriftlig kommentar.