Yderligere 16 personer er smittet med coronavirus

Yderligere 16 personer er bekræftet smittet med virusset. Dermed er antallet for bekræftede smittetilfælde i alt på 12.916.

Af de smittede har 12.045 overstået deres infektion.

En infektion regnes som overstået, når man efter 14 dage hverken er død eller indlagt med virusset.

Tallene for indlagte patienter på intensiv ligger forsat på fem, hvoraf fire ligger i respirator.

Det er disse patienter, som er mest syge.

Dagens tal er godt nyt for den danske coronasituation, siger Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi på Aarhus Universitet.

- Det fortæller jo, at den der opblussen, vi har set forskellige steder i verden, har vi heldigvis ikke rigtig kunnet se i Danmark.

- Der har været et lille tilfælde i Hjørring, man har kunnet inddæmme ret hurtigt, så vi har overordnet rimelig godt styr på det, siger Søren Riis Paludan.

Han vurderer ikke, at det er nødvendigt at presse det daglige smittetal længere ned.

- Jeg tror ikke, vi skal sætte himmel og jord i bevægelse for at komme længere ned, for så skal vi nærmest lukke ned igen.

- Det her skal vi acceptere - og også være glad for, at vi kan holde det så lavt, siger han.

Ifølge Søren Riis Paludan er der ikke grund til at være bekymret for, at danskere bringer coronasmitte med hjem, når de vender tilbage fra sommerens udlandsferier.

- Vi kan meget nemt få styr på de få tilfælde, der bliver bragt ind eller vil komme ved intern smitte, siger han.

Siden onsdag er der foretaget prøver 16.383 for coronavirus. I alt er der foretaget 1.191.302 prøver.