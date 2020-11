Yderligere 1297 coronatilfælde er registreret

Statens Serum Institut laver løbende korrektioner bagudrettet af antallet af smittede per dag, og derudover skal man have for øje, at der i foråret ikke blev testet nær så mange personer som i efteråret.

Der er foretaget 79.304 yderligere prøver siden seneste opdatering. I alt viser den løbende opdatering, at 3,2 millioner personer har været testet for corona i Danmark.

Den daglige opdatering torsdag viser desuden, at der er 255 indlagte med corona. Det er syv mere, end opdateringen viste onsdag.

Trods stigningen i det samlede antal indlagte, er antallet af personer indlagt på intensivafdelinger faldet med to, og antallet af personer i respirator er faldet med fem.

Yderligere tre er døde.