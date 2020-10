Yderligere 12 minkfarme smittet med coronavirus

Fødevarestyrelsen vil aflive alle mink, som befinder sig på farme, der ligger inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet farm.

Styrelsens beredskabschef, Nikolas Kühn Hove, siger, at minkavlerne står i en forfærdelig situation.

- Men med den hastighed, som vi kan se, at smitten spreder sig med mellem minkfarmene i Jylland, er vi nødt til at aflive minkene hurtigst muligt, siger han i pressemeddelelsen.

Fødevarestyrelsen er stadig ikke sikker på, hvordan virusset er kommet ind på de mange minkfarme.

- Smitteopsporingen på nogle minkfarme tyder dog på, at mink er blevet smittet af mennesker, som har covid-19.

- Samtidig ved vi, at mink er særligt modtagelige over for covid-19. Derfor er det utroligt vigtigt, at alle, som er på en minkfarm, bruger særlige værnemidler, siger Nikolas Kühn Hove.

Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen begyndte den 1. oktober at undersøge, om rovdyr i Nordjylland kan være smittede med covid-19, og om smitten på de mange minkfarme kan være et resultat af smittede dyr i den vilde natur.

De første danske minkfarme blev konstateret inficerede med coronavirus i juni.

Det resulterede dengang i en resolut aflivning af omtrent 15.000 mink.

Antallet af inficerede minkfarme blev ved med at stige i august, men myndighederne stoppede med at aflive dyrene, da de dengang vurderede, at mink ikke smitter mennesker.