Yderligere 1169 coronatilfælde registreret i Danmark

De 1169 tilfælde er fundet ud af 71.047 prøver, hvilket svarer til, at 1,65 procent af prøverne har været positive.

Dermed ligger mandagens tal på niveau med hverdagene i sidste uge, efter at der i weekenden var tekniske problemer med prøvesvar.

Det vurderer Christian Wamberg, der er overlæge på intensivafdeling på Bispebjerg Hospital.

- Min umiddelbare tanke er, at situationen er nogenlunde status quo. Vi har cirka det samme antal smittede, som vi har haft den sidste uges tid. Antallet af indlæggelser er også nogenlunde status quo, siger han.

Statens Serum Institut havde på forhånd advaret om, at forsinkede prøvesvar kunne påvirke opgørelsen søndag og måske mandag. Om det har påvirket tallene mandag, fremgår ikke.

Antallet af indlagte med coronavirus i Danmark er steget med 7 personer til 261. Af dem ligger 41 på en intensivafdeling, og 22 af dem er i respirator.

Yderligere fem personer er døde med corona.

- Der er ingen tal, jeg studser over, siger Christian Wamberg.

Han forklarer, at hans afdeling på Bispebjerg Hospital fortsat godt vil kunne klare flere coronapatienter.

- Lige nu har vi nok at se til, men vi er ikke pressede. Vi har stadig mulighed for at behandle flere patienter, siger overlægen.

Han vurderer, at det stabile niveau er i den lave ende i forhold til de mere hårdt ramte lande i Europa som England og Frankrig.

- Men i forhold til hvad vi selv kunne tænke os, ligger vi måske i den høje ende. Hvad der er højt og lavt, er jo et eller andet sted også en politisk beslutning.

- Vi er i hvert fald ikke et sted, hvor sundhedsvæsenet er i knæ, siger Christian Wamberg.