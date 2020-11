Yderligere 1050 nye coronatilfælde - fire færre indlagt

Fredag blev der sat rekord med 1427 smittetilfælde på et døgn. Men det skete også på baggrund af et rekordstort antal prøver.

Det skal også siges, at der testes i langt større omfang end tidligere under epidemien.

Epidemiolog og afdelingslæge Christian Wejse, Aarhus Universitetshospital, understreger, at man skal være varsom med at konkludere for meget på de daglige udsving.

Men han aner et lille lyspunkt, når man sammenligner de foreløbige tal for indeværende uge med tallene fra de tre foregående uger.

- Det kunne se ud som om, at vi har nået en form for top, hvor det er fladet lidt ud. Ganske vist på et højt niveau med mange nye smittede dag for dag.

- Når jeg tæller det samlede antal nye smittetilfælde for indeværende uge sammen og sammenligner med de tre foregående uger, er tallet en anelse lavere.

- Det er en positiv tendens, synes jeg. Og det er udgangspunktet for, at vi kan begynde at se et fald på et tidspunkt, siger Christian Wejse.

Antallet af indlæggelser er i lørdagens opgørelse faldet med fire til 187 personer.

Det er dog næsten ti gange så mange, som der var indlagt i begyndelsen af september.

Men der er langt op til niveauet i foråret, hvor der på flere dage var over 500 personer indlagt.

29 personer er indlagt på intensivafdelinger på sygehuse. Det er seks flere end fredag.

20 af dem har brug for hjælp til at trække vejret og er lagt i respirator.

Der er registreret yderligere to coronarelaterede dødsfald. Totalt set er 740 personer døde med virusset i kroppen.

I slutningen af oktober trådte skærpede restriktioner om brug af mundbind i kraft, ligesom forsamlingsforbuddet blev sænket fra 50 til 10.

Nye skærpelser er netop indført i syv nordjyske kommuner grundet smitte med en særlig minkvariant af coronavirus.

Det betyder blandt andet, at borgerne skal lade sig teste og undlade at krydse kommunegrænser.