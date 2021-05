Ydelser er gordisk knude for regeringen

Mette Frederiksen (S) skal finde en balance mellem at være børnenes statsminister, at det kan betale sig at arbejde og at undgå beskyldninger om at slække på den stramme udlændingepolitik.

Debatten om størrelsen på de sociale ydelser som kontanthjælp og integrationsydelse var et stort tema under valgkampen og et af de største stridspunkter under regeringsdannelsen.

Regeringen vandt første halvleg, da støttepartierne gik med til at nedsætte en kommission, der skulle komme med anbefalinger uden at bruge flere penge. Resultatet offentliggøres i den kommende uge.

* Hvorfor bliver forhandlingerne svære?

SF har en afvikling af kontanthjælpsloftet som ultimativt krav. Også De Radikale har truet Socialdemokratiet, og Enhedslisten har truet med valg, hvis der ikke bliver lavet en aftale, der mindsker ulighed og fattigdom. Det eskalerede, da regeringen sagde, at det ikke er et "prestigeprojekt" for Socialdemokratiet, hvilket provokerede støttepartierne.

* Hvad er formålet med loftet?

Kontanthjælp er tænkt som det nederste sikkerhedsnet for dem, der ikke har andet, når de ikke har job, men systemet er ændret mere end 20 gange på to årtier.

Loftet for kontanthjælp stammer fra Anders Fogh Rasmussens (V) tid som statsminister. Formålet er, at ydelserne ikke skal være så høje, at det ikke kan betale sig at arbejde.

Siden 2004 er loftet blevet indført og afskaffet, når regeringsmagten er skiftet. Af samme grund vil regeringen have et bredt forlig med blå og røde partier, så loftet ikke kommer på og af, som flertallet skifter.

* Hvad er dilemmaet?

Det skal kunne betale sig at tage et arbejde, hvis man er på sociale ydelser, så man ikke sidder fast på skatteborgernes regning.

Men frem mod valget i 2019 drejede fokus over på børnene til dem, der modtager kontanthjælp. Og både regeringen og støttepartierne mener, at børn have mulighed for at gå til eksempelvis fodbold og blive en del af samfundets fællesskab.

* Hvorfor handler det også om udlændingepolitik?

Efter valget i 2019 indførte regeringen og dens støttepartier et midlertidigt børnetilskud som en ekstra hjælp, indtil kommissionen kom med anbefalinger.

Ifølge tal kan det være op mod 89 procent af de ikkevestlige indvandrere, der modtager tilskuddet. Det har fået blå blok til at kritisere regeringen for løftebrud og for at vedtage udlændingepolitiske lempelser.

* Hvor mange børn er fattige?

Ifølge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd levede 59.700 børn i 2019 under den relative fattigdomsgrænse, som Danmarks Statistik har defineret.

Siden valget er der sket et fald grundet det midlertidige børnetilskud.

* Hvad er det politiske manøvrerum?

Støttepartierne har i varierende grad truet regeringen, fordi de vil have ydelserne sat op. Men de blå partier står klar til at anklage regeringen for at slække på den stramme udlændingepolitik, hvis det sker.

Derfor står regeringen over for meget svære forhandlinger den kommende tid, fordi den gerne vil have et bredt forlig.